Microsoft пообещала прекратить разработку ИИ, если тот станет угрозой

Сулейман возглавляет потребительское направление ИИ в Microsoft, куда перешел после того, как компания приобрела активы его стартапа Inflection AI в прошлом году. Ранее Microsoft в основном полагалась на технологии OpenAI, но теперь, по словам Сулеймана, получила право на самостоятельную разработку систем, которые могут превзойти человеческие возможности.

Это стало возможным после изменения условий партнерства с OpenAI в октябре. Теперь Microsoft может работать над методологиями, ведущими к созданию сверхразума — систем, превосходящих человека во всех задачах. При этом Сулейман подчеркивает, что цель компании — создать ИИ, который будет «соответствовать интересам человечества».

Он отметил, что пока не видит доказательств «крупномасштабного массового вреда» от существующих ИИ-систем, но индустрия должна осознавать свою ответственность.