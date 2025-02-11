Microsoft попала под расследование антимонопольных властей Франции

Французские антимонопольные органы пытаются выяснить, не манипулирует ли Microsoft качеством результатов, предоставляемых поисковым системам, таким как DuckDuckGo, Qwant и Ecosia, которые зависят от Bing для работы своих сервисов. Возможно, компания использует свое влияние на рынок, чтобы предложить менее качественные результаты конкурентам, что нарушает правила справедливой конкуренции.

В ответ на расследование, представитель Microsoft сообщил, что компания полностью сотрудничает с французскими властями. В то же время, антимонопольный орган отказался от комментариев по делу.