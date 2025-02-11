Microsoft попала под расследование антимонопольных властей Франции

Опубликовано 11 февраля 2025, 17:151 мин.
Microsoft попала под расследование антимонопольных властей ФранцииКомпания подозревается в манипуляциях с результатами поиска в Bing
Microsoft оказалась в центре антимонопольного расследования во Франции, где власти обеспокоены возможным ухудшением качества результатов поиска для конкурентов компании, которые используют технологию Bing. Следствие рассматривает, использует ли Microsoft свою позицию на рынке поиска для того, чтобы намеренно ухудшить поисковые результаты для малых поисковых систем.
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Французские антимонопольные органы пытаются выяснить, не манипулирует ли Microsoft качеством результатов, предоставляемых поисковым системам, таким как DuckDuckGo, Qwant и Ecosia, которые зависят от Bing для работы своих сервисов. Возможно, компания использует свое влияние на рынок, чтобы предложить менее качественные результаты конкурентам, что нарушает правила справедливой конкуренции.
В ответ на расследование, представитель Microsoft сообщил, что компания полностью сотрудничает с французскими властями. В то же время, антимонопольный орган отказался от комментариев по делу.