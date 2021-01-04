Microsoft попросила AMD помочь в борьбе с дефицитом новеньких Xbox Series X

Некоторые люди спрашивают: «Почему вы не выпустили больше? Почему не начали раньше? Почему не накопили заранее достаточных запасов?» И тому подобное. Всё это сводится на деле до физики и техники. Мы не сдерживаем производство: мы изготавливаем консоли так быстро, как можем. У нас есть все сборочные линии. На прошлой неделе я разговаривал по телефону с Лизой Сью из AMD и обсуждал один вопрос: «Как нам получить больше чипов?». Так что мы постоянно работаем в этом направлении.