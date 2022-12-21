Microsoft попытается купить крупнейший онлайн-кинотеатр планеты Netflix уже в 2023 году

По данным Reuters, создатели Windows уже в 2023 году планируют выкупить онлайн-кинотеатр Netflix. Если информация издания верна, то это будет самая крупная сделка в истории Microsoft — специалисты оценивают её в 190 млрд долларов.

Для сравнения, мессенджер WhatsApp был выкуплен в 2014 году за 19 млрд долларов, а ту же Activision Blizzard хотят приобрести за 68 млрд долларов.

Отметим, что уже сейчас президент Microsoft Брэд Смит входит в совет директоров Netflix. При этом чуть ранее стало известно о планах подразделения Xbox добавить к имеющемуся списку тарифов Game Pass ещё один, самый дешёвый вариант, с поддержкой рекламы. Первой подобную модель реализовал именно Netflix.