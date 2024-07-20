Microsoft посоветовала перезагрузить компьютер «до 15 раз» для исправления сбоя

По словам специалистов техподдержки, предложенный способ чуть ли не единственный для решения сбоя, вызванного софтом CrowdStrike. Многократная перезагрузка — «эффективное решение для устранения неполадок на текущем этапе». Некоторые пользователи прокомментировали, что способ помогает.

При этом, если перезагрузка «до 15 раз» не поможет, советуют попросту удалить драйвер, поставляемый CrowdStrike для Windows.