Microsoft построит атомные реакторы для питания своих серверов

Однако, учитывая, что эти центры могут потреблять мегаватты электроэнергии, для крупных компаний, таких как Apple, Google, Amazon и Microsoft, становится всё сложнее обеспечивать их надёжным питанием.

Согласно вакансии, опубликованной Microsoft, компания готовит свою инфраструктуру к использованию ядерной энергии, чтобы уменьшить зависимость центров обработки данных от внешней электросети.

Microsoft ищет «Главного менеджера программы по ядерным технологиям», который будет отвечать за разработку и внедрение глобальной стратегии по использованию малых модульных реакторов (SMR) и микрореакторов.

Эти системы меньше по размеру, чем традиционные ядерные реакторы, и ими проще управлять благодаря их размерам.