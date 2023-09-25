Microsoft построит атомные реакторы для питания своих серверов

Microsoft построит атомные реакторы для питания своих серверовНеобычный подход к решению проблемы
Разработка инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) является сложной задачей. Она требует укрытия, охлаждения и специализированных генераторов, которые обеспечивают непрерывную работу серверов.
Однако, учитывая, что эти центры могут потреблять мегаватты электроэнергии, для крупных компаний, таких как Apple, Google, Amazon и Microsoft, становится всё сложнее обеспечивать их надёжным питанием.
Согласно вакансии, опубликованной Microsoft, компания готовит свою инфраструктуру к использованию ядерной энергии, чтобы уменьшить зависимость центров обработки данных от внешней электросети.
Microsoft ищет «Главного менеджера программы по ядерным технологиям», который будет отвечать за разработку и внедрение глобальной стратегии по использованию малых модульных реакторов (SMR) и микрореакторов.
Эти системы меньше по размеру, чем традиционные ядерные реакторы, и ими проще управлять благодаря их размерам.