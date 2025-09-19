Microsoft построит крупнейший дата-центр для ИИ в США к 2026 году

Опубликовано 19 сентября 2025, 19:171 мин.
Microsoft построит крупнейший дата-центр для ИИ в США к 2026 годуВ штате Висконсин
Компания Microsoft сообщила о планах открыть в начале 2026 года новый центр обработки данных для искусственного интеллекта, который она называет самым мощным в мире. Комплекс под названием Fairwater строится в штате Висконсин, и займет территорию в 127 гектаров.
© Ferra.ru
На площади около 1,2 млн квадратных футов разместят три здания, где установят сотни тысяч графических процессоров Nvidia серий GB200 и GB300. Эти системы будут использоваться для обучения нейросетей и работы крупных моделей. Microsoft утверждает, что производительность центра будет в десять раз выше, чем у современных суперкомпьютеров.
Для охлаждения оборудования Fairwater применяет замкнутую систему водяного охлаждения, при которой вода подается один раз во время строительства и затем постоянно циркулирует. Компания называет этот объект второй по величине водоохлаждаемой станцией в мире. Кроме того, часть серверов будет использовать наружный воздух, переходя на водяное охлаждение только в самые жаркие дни.