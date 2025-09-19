Microsoft построит крупнейший дата-центр для ИИ в США к 2026 году

На площади около 1,2 млн квадратных футов разместят три здания, где установят сотни тысяч графических процессоров Nvidia серий GB200 и GB300. Эти системы будут использоваться для обучения нейросетей и работы крупных моделей. Microsoft утверждает, что производительность центра будет в десять раз выше, чем у современных суперкомпьютеров.

Для охлаждения оборудования Fairwater применяет замкнутую систему водяного охлаждения, при которой вода подается один раз во время строительства и затем постоянно циркулирует. Компания называет этот объект второй по величине водоохлаждаемой станцией в мире. Кроме того, часть серверов будет использовать наружный воздух, переходя на водяное охлаждение только в самые жаркие дни.