Microsoft потратила на ИИ-чипы NVIDIA больше бюджета Беларуси на 2024 год

Закупки Microsoft более чем втрое превысили её прошлогодние траты на ИИ-чипы. Для сравнения, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) приобрела 224 тыс чипов Hopper, а китайские ByteDance и Tencent — по 230 тыс модифицированных версий H20.

В то время как компании вроде Amazon и Google активно внедряют собственные процессоры, Microsoft пока полагается на NVIDIA.

Лишь 200 тыс чипов семейства Maia было установлено корпорацией в этом году. OpenAI, тесно сотрудничающая с Microsoft, использует её инфраструктуру Azure для обучения своих моделей.

На фоне рекордных инвестиций, NVIDIA удерживает 43% расходов на серверное оборудование, но конкуренция растёт. AMD и разработчики собственных решений от Google и Meta начинают сокращать долю NVIDIA на рынке.