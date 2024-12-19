Наука и технологии
Опубликовано 19 декабря 2024, 08:27
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Microsoft потратила на ИИ-чипы NVIDIA больше бюджета Беларуси на 2024 год

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Microsoft в 2024 году закупила 485 тыс ускорителей NVIDIA Hopper, потратив на них около $14.5 млрд. Эта сумма превышает бюджет Беларуси на 2024 год, который составляет $13.2 млрд.
Microsoft потратила на ИИ-чипы NVIDIA больше бюджета Беларуси на 2024 год
© Ferra

Закупки Microsoft более чем втрое превысили её прошлогодние траты на ИИ-чипы. Для сравнения, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) приобрела 224 тыс чипов Hopper, а китайские ByteDance и Tencent — по 230 тыс модифицированных версий H20.

В то время как компании вроде Amazon и Google активно внедряют собственные процессоры, Microsoft пока полагается на NVIDIA.

Лишь 200 тыс чипов семейства Maia было установлено корпорацией в этом году. OpenAI, тесно сотрудничающая с Microsoft, использует её инфраструктуру Azure для обучения своих моделей.

На фоне рекордных инвестиций, NVIDIA удерживает 43% расходов на серверное оборудование, но конкуренция растёт. AMD и разработчики собственных решений от Google и Meta начинают сокращать долю NVIDIA на рынке.

Источник:FT
Автор:Булат Кармак
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#Искусственный интеллект
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