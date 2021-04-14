Наука и технологии
Сегодня в 07:29
Microsoft потратила на покупку новых компаний больше, чем Facebook и Google
И, судя по всему, немало потратит в будущем
В сети появилась интересная инфографика, показывающая аппетиты крупнейших ИТ-гигантов. Из неё, например, следует, что Microsoft потратила на покупку новых компаний больше, чем Facebook и Google.
Так, если WhatsApp с Instagram обошлись главной соцсети планеты в 23 млрд долларов, то за LinkedIn и Skype компания Microsoft заплатила чуть более 34 млрд долларов, пишет Axious. Для сравнения, Google купила YouTube всего за 1,7 млрд долларов. Правда, это и произошло около 15 лет назад.
Напомним, что на днях Microsoft объявила о покупке компании Nuance за 19,7 млрд долларов. Именно она ответственна за алгоритмы распознавания речи, заложенные в голосового помощника Siri от Apple. Также редмондской компании приписывают желание приобрести Discord за 10 млрд долларов.