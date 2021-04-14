Microsoft потратила на покупку новых компаний больше, чем Facebook и Google

Так, если WhatsApp с Instagram обошлись главной соцсети планеты в 23 млрд долларов, то за LinkedIn и Skype компания Microsoft заплатила чуть более 34 млрд долларов, пишет Axious. Для сравнения, Google купила YouTube всего за 1,7 млрд долларов. Правда, это и произошло около 15 лет назад.