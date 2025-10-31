Microsoft потратила $35 млрд на ИИ

Опубликовано 31 октября 2025, 18:451 мин.
Microsoft потратила $35 млрд на ИИИнвесторы начали беспокоиться
Microsoft потратила рекордные $35 миллиардов на инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) в июле-сентябре, что вызвало тревогу у инвесторов. Расходы компании выросли на 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года, причем около половины средств направили на покупку чипов Nvidia для устранения нехватки мощностей в облачном бизнесе.
© Ferra.ru
Несмотря на значительные траты, подразделение облачных сервисов Azure показало рост на 40% за квартал, превысив ожидания аналитиков. Microsoft прогнозирует, что в следующем квартале выручка Azure увеличится на 37%, при этом общий доход компании может достичь $80,6 миллиарда.
Финансовый директор компании отметила, что нехватка мощностей в сфере ИИ сохранится как минимум до конца текущего финансового года. Представители Microsoft подчеркнули, что компания продолжает расширять инфраструктуру, ориентируясь на высокий спрос.