Microsoft потратила $35 млрд на ИИ

Несмотря на значительные траты, подразделение облачных сервисов Azure показало рост на 40% за квартал, превысив ожидания аналитиков. Microsoft прогнозирует, что в следующем квартале выручка Azure увеличится на 37%, при этом общий доход компании может достичь $80,6 миллиарда.

Финансовый директор компании отметила, что нехватка мощностей в сфере ИИ сохранится как минимум до конца текущего финансового года. Представители Microsoft подчеркнули, что компания продолжает расширять инфраструктуру, ориентируясь на высокий спрос.