Опубликовано 31 октября 2025, 18:45
Microsoft потратила $35 млрд на ИИ

Инвесторы начали беспокоиться
Microsoft потратила рекордные $35 миллиардов на инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) в июле-сентябре, что вызвало тревогу у инвесторов. Расходы компании выросли на 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года, причем около половины средств направили на покупку чипов Nvidia для устранения нехватки мощностей в облачном бизнесе.
Несмотря на значительные траты, подразделение облачных сервисов Azure показало рост на 40% за квартал, превысив ожидания аналитиков. Microsoft прогнозирует, что в следующем квартале выручка Azure увеличится на 37%, при этом общий доход компании может достичь $80,6 миллиарда.

Финансовый директор компании отметила, что нехватка мощностей в сфере ИИ сохранится как минимум до конца текущего финансового года. Представители Microsoft подчеркнули, что компания продолжает расширять инфраструктуру, ориентируясь на высокий спрос.