Microsoft потратит $30 млрд на развитие ИИ-центров обработки данных

Такое решение поддержал рост ключевого направления Microsoft — облачной платформы Azure. Продажи в этом подразделении увеличились на 39% в четвёртом финансовом квартале, что выше ожиданий аналитиков. Общий годовой доход облачного бизнеса компании достиг $75 млрд — впервые Microsoft раскрыла эту цифру для Azure.

Финансовые итоги оказались сильнее прогнозов. Общая выручка корпорации за квартал выросла на 18% и составила $ 76,4 млрд, прибыль — $3,65 на акцию. Эти результаты вызвали рост котировок: после закрытия торгов акции Microsoft подорожали на 9%, и если динамика сохранится, рыночная стоимость компании превысит $4 трлн.

В компании подчёркивают, что растущий интерес к генеративному ИИ стимулирует спрос не только на ИИ-инструменты, но и на сопутствующие сервисы, такие как хранение и анализ данных. Однако на фоне высокого спроса затраты также увеличиваются — в прошлом квартале капитальные расходы составили рекордные $24,2 млрд, и новый квартал, по прогнозу, будет ещё затратнее.