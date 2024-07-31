Microsoft потребовала от американских властей срочно начать борьбу с дипфейками

Глава Microsoft требует не только ужесточения уже принятого закона о дипфейках, созданных на сексуальной почве, но и разработки максимально строгих законодательных мер для борьбы мошенничеством, при котором используются глубокие дипфейки, практически полностью копирующие повадки, голос, манеру речи и жестикуляцию жертвы.

Microsoft также поддерживает обновление законов относительно сексуальной эксплуатации детей и использования контента, созданного нейросетями «без согласия». Из-за этого недавно был принят законопроект, позволяющий жертвам откровенных сексуальных фейков подавать на их создателей в суд. Это стало необходимостью после того, как стали известны случаи фабрикации откровенных изображений в школах и графические подделки певицы Тейлор Свифт.

Смит утверждает, что развитие законодательства — неотъемлемая часть борьбы со злоупотреблениями с использованием дипфейков и защиты общества в целом.