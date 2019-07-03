Microsoft пожаловался на нехватку хороших программистов

Вот и на этот раз с подобным заявлением выступила корпоративный вице-президент компании Юлия Жэнгли Люсон. По ее словам, в ближайшие пять лет по всему миру нехватка программистов расширится до одного миллиона незанятых вакансий. Не в последнюю очередь это произойдет из-за развития искусственного интеллекта в устройствах с доступом к Интернету. К числу подобных гаджетов можно отнести колонки с голосовым ассистентом. В связи с этим способ обучения программистов немного изменится. Если раньше ты мог считаться полноценным программистом, если знал несколько языков программирования и более-менее разбирался в алгоритмах, то в ближайшее время будут востребованы специалисты, знающие о программировании как клиентских устройств, так и платформ со стороны поставщика услуг.