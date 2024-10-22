Microsoft позволит клиентам создавать собственных ИИ-агентов

Автономные агенты, в отличие от чат-ботов, требуют минимального человеческого вмешательства и могут обрабатывать запросы клиентов, находить потенциальные продажи и управлять запасами. Microsoft представит эти возможности через приложение Copilot Studio, которое не требует глубоких знаний программирования.

Клиенты также смогут воспользоваться десятью готовыми к использованию агентами для выполнения рутинных задач, таких как управление цепочками поставок, отслеживание расходов и коммуникация с клиентами. В одном из демонстрационных примеров компания McKinsey создала агента для управления клиентскими запросами, который проверяет историю взаимодействия и назначает встречи.