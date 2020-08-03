Microsoft позволят купить TikTok до 15 сентября

Таким образом, вплоть до 15 сентября у Microsoft есть время на завершение переговоров с китайской ByteDance о приобретении TikTok. Отмечается, что в данной сделке могут участвовать, в качестве миноритариев, и другие участники американского рынка.

”Microsoft быстро начнет переговоры с материнской компанией TikTok, ByteDance, в течение нескольких недель, и в любом случае завершит эти переговоры не позднее 15 сентября 2020 года. В ходе этого процесса Microsoft надеется на продолжение диалога с правительством Соединенных Штатов, в том числе с президентом”, — поделились представители компании. Примечательно, что приобретение американской компанией видеосервиса TikTok будет осуществлено только при полном изучении безопасности, а также “предоставления надлежащих экономических выгод Соединенным Штатам".