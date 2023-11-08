Microsoft предложила политикам защиту от дипфейков

Компания анонсировала запуск сервиса, который позволит политическим кампаниям маркировать контент, указывая, был ли он создан с помощью ИИ.

Новый инструмент, названный «Content Credentials as a Service», позволяет прикреплять к метаданным изображения или видео информацию о происхождении контента, включая данные о том, когда, как и кем он был создан, а также о причастности ИИ к его созданию.

Эта информация станет неотъемлемой частью изображения или видео, что должно помочь предотвратить распространение лживой информации.

Сервис будет запущен весной 2024 года и в первую очередь станет доступен для политических кампаний. Инструмент разработан командой Microsoft Azure.

Кроме того, Microsoft сформировала команду, которая будет предоставлять консультации и поддержку кампаниям в укреплении защиты кибербезопасности и работы с ИИ.