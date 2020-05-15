Microsoft предложила России бесплатный доступ к некоторым сервисам для госучреждений

В числе сервисов, бесплатный доступ к которым компания предлагает российским госучреждениям, есть как обычные сервисы для организации удаленной работы и совместного доступа, так и сервисы, обеспечивающие кибербезопасность. Также Microsoft предлагает российским организациям сервисы для прогнозной аналитики по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Так, согласно опубликованным источником данным, бесплатный доступ к фирменному программному обеспечению Microsoft может предоставить сроком до полугода для государственных и подведомственных учреждений РФ, тогда как для образовательных организаций этот срок может быть продлен.