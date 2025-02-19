Microsoft представила ИИ для создания сцен в видеоиграх

Muse стал первым инструментом такого рода, и его представление прошло в рамках научной работы, опубликованной в журнале Nature. Модель обучалась на игровом процессе с многопользовательской игры Bleeding Edge, выпущенной в 2020 году студией Ninja Theory. Используя данные о действиях игроков и их взаимодействии с контроллером, система научилась генерировать сцены, которые выглядят как реальные фрагменты игры.

В ходе разработки исследователи собрали более миллиарда изображений из игры, которые затем были использованы для обучения модели. Этот процесс позволил Muse создать «Модель мира и человеческих действий», что позволяет генерировать сцены, взаимодействия персонажей и других элементов игры.