Microsoft представила новую ИИ-модель Phi-4 с 14 миллиардами параметров

Опубликовано 16 декабря 2024, 18:021 мин.
Microsoft представила новую ИИ-модель Phi-4 с 14 миллиардами параметровОна улучшает решение сложных задач
Microsoft представила новую модели искусственного интеллекта (ИИ) Phi-4, обладающую 14 миллиардами параметров. Она предназначена для выполнения сложных задач, требующих глубокого логического анализа, таких как решение математических задач и работы в области STEM. В компании утверждают, что Phi-4 значительно превосходит другие модели по эффективности выполнения подобных заданий.
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Модель Phi-4 является частью семейства маленьких языковых моделей Phi и уже доступна на платформе Azure AI Foundry под лицензией Microsoft Research. Также модель будет доступна на Hugging Face. Одной из ключевых особенностей Phi-4 является улучшенная точность, достигнутая благодаря более эффективному обучению и отбору данных.
Microsoft отмечает, что Phi-4 продемонстрировала высокие результаты, например, она набрала 80.4 балла на математическом бенчмарке MATH, что позволяет ей обрабатывать сложные задачи точнее других аналогичных моделей. Это делает Phi-4 особенно полезной для приложений, требующих высокой точности, таких как научные вычисления и решение задач в области STEM.