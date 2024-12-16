Microsoft представила новую ИИ-модель Phi-4 с 14 миллиардами параметров

Модель Phi-4 является частью семейства маленьких языковых моделей Phi и уже доступна на платформе Azure AI Foundry под лицензией Microsoft Research. Также модель будет доступна на Hugging Face. Одной из ключевых особенностей Phi-4 является улучшенная точность, достигнутая благодаря более эффективному обучению и отбору данных.

Microsoft отмечает, что Phi-4 продемонстрировала высокие результаты, например, она набрала 80.4 балла на математическом бенчмарке MATH, что позволяет ей обрабатывать сложные задачи точнее других аналогичных моделей. Это делает Phi-4 особенно полезной для приложений, требующих высокой точности, таких как научные вычисления и решение задач в области STEM.