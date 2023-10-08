Microsoft представит первый ИИ-чип для конкуренции с NVIDIA уже в ноябре

Данный шаг рассматривается как попытка уменьшить зависимость компании от графических процессоров NVIDIA, которые прямо сейчас столкнулись с повышенным спросом и, как результат, дефицитом.

ИИ-чип от Microsoft, получивший кодовое имя Athena, предназначен для серверов в дата-центрах. Ожидается, что он будет конкурировать с флагманским GPU NVIDIA H100, который в настоящее время используется Microsoft и другими облачными провайдерами для работы с большими языковыми моделями и другими приложениями на базе ИИ.

Презентация чипа Athena ожидается на конференции Microsoft Ignite, которая пройдет с 14 по 17 ноября. Разработка Athena происходит на фоне растущего спроса на ИИ-процессоры, особенно из-за потребности в большой вычислительной мощности для обучения и работы с языковыми моделями.