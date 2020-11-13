Microsoft прекратила поддержку еще одной операционной системы

Соответствующее заявление представители компании сделали в официальном письме, отправленном клиентам, использующим данную ОС, пишет Softpedia. Там же компанией была озвучена информация о том, что последний системный апдейт для данной операционной системы вышел еще 13 октября. Далее она не будет получать какие-либо обновления, а потому тем пользователям, которые все же хотят использовать последнюю версию Windows, Microsoft посоветовала перейти на Windows 10.

Отметим, что Windows Embedded Standard 7 является последней ОС в семействе Windows 7. Что интересно, теперь Microsoft имеет полное право снять с себя ответственность, в случае, если с пользователями какой-либо устаревшей операционной системы компании произойдет несчастный случай в виде взлома или потери данных. А все потому, что производитель официальной признал их неподдерживаемыми.