Microsoft приняла сторону Epic в конфликте с Apple

Нескольким ранее компанию Epic в данном конфликте поддержал основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров. Он также признался, что является фанатом игры разработчика Fortnite. Сейчас же принять сторону компании решила и корпорация Microsoft. Так, представители компании уже подали заявление, в котором попросили не ограничивать компанию в доступе к средствам разработки на время проведения судебных процессов против Apple.

Microsoft отметила, что игровой движок Unreal Engine, создателем которого является Epic, представляет из себя “критически важную технологию” для отрасли в целом. Так, ее отсутствие на iOS и macOS ограничит Microsoft и других разработчиков игр одного из ключевых компонентов. Данная ситуация может быть критична для создателей игр, в том случае, если игра на базе Unreal находится на этапе разработки. Кроме того, трудности могут возникнуть и в ранее изданных играх, так как владельцы iOS-устройств и Mac будут лишены обновлений и новых функций.