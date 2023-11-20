Microsoft приютила уволенного создателя ChatGPT — он возглавит новый ИИ-отдел компании

Вместе они возглавят новый отдела по исследованиям в области продвинутого ИИ. Это решение последовало после увольнения Альтмана из OpenAI, где совет директоров заявил о потере доверия к его способности продолжать руководить компанией.

Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, объявил о присоединении Альтмана и Брокмана к команде, подчеркивая готовность предоставить им необходимые ресурсы для успеха. Альтман, в свою очередь, подтвердил свой переход в Microsoft, заявив, что «миссия продолжается».

Стоит отметить, что свежее назначение подчеркивает стремление редмондской корпорации к инновациям в области ИИ. Компания недавно объявила о создании собственного чипа ИИ, который может использоваться для обучения крупных языковых моделей, потенциально уменьшая зависимость от NVIDIA.

Кроме того, Microsoft разработала собственный CPU на базе ARM для облачных нагрузок, предназначенный для питания ее центров обработки данных Azure.