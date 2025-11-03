Microsoft признала нехватку электроэнергии для запуска ИИ

Опубликовано 03 ноября 2025, 10:301 мин.
Microsoft признала нехватку электроэнергии для запуска ИИЧасть GPU простаивает из-за отсутствия мощностей
Глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что основная проблема индустрии искусственного интеллекта (ИИ) связана не с дефицитом вычислительных мощностей, а с нехваткой электроэнергии для их работы. По его словам, компания не может подключить часть графических процессоров, находящихся на складах, из-за отсутствия необходимых энергетических ресурсов в дата-центрах.
© Ferra.ru
Речь идет о готовых центрах обработки данных, оснащенных системами электропитания и охлаждения. Именно таких объектов, по словам Наделлы, сейчас не хватает для быстрой установки и запуска новых ИИ-чипов.
Рост энергопотребления из-за развития технологий уже привел к увеличению счетов за электричество у потребителей в США. На фоне этого многие IT-корпорации инвестируют в создание модульных ядерных реакторов, чтобы обеспечить бесперебойную подачу энергии для центров обработки данных.