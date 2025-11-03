Microsoft признала нехватку электроэнергии для запуска ИИ

Речь идет о готовых центрах обработки данных, оснащенных системами электропитания и охлаждения. Именно таких объектов, по словам Наделлы, сейчас не хватает для быстрой установки и запуска новых ИИ-чипов.

Рост энергопотребления из-за развития технологий уже привел к увеличению счетов за электричество у потребителей в США. На фоне этого многие IT-корпорации инвестируют в создание модульных ядерных реакторов, чтобы обеспечить бесперебойную подачу энергии для центров обработки данных.