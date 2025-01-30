Microsoft признала успех DeepSeek и предложила ее модель клиентам

Комментарий Наделлы прозвучал на фоне растущих вопросов среди инвесторов, которые начали сомневаться, не слишком ли дорого Microsoft и ее партнеру OpenAI обходится создание ИИ-моделей и их использование. Компания добилась значительных успехов в повышении эффективности и снижении затрат на обучение и обработку ИИ-моделей, отметил он. Microsoft использует собственное программное обеспечение для оптимизации производительности и снижения затрат на новое поколение моделей и аппаратного обеспечения.

Компания продолжает инвестировать в инфраструктуру ИИ, планируя потратить 80 миллиардов долларов на центры обработки данных в этом финансовом году. Однако Наделла добавил, что рост расходов в будущем замедлится, начиная с 2026 года.

Тем временем, Microsoft добавила модель R1 от DeepSeek в свою облачную платформу Azure AI Foundry, которая предоставляет более 1,800 моделей для создания и управления ИИ-программами.