Microsoft призналась в грядущем массовом увольнении 10 тыс сотрудников

И вот, накануне, представители компании подтвердили эту информацию. По словам генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы, корпорация продолжит нанимать людей в стратегически важные отделы. При этом он назвал решение об увольнении 10 000 сотрудников «непростым».

Сообщается, что американские сотрудники получат уведомление за 60 дней до увольнения, а также выходное пособие, медицинскую страховку на ближайшие полгода и помощь в поиске новой работы. Работникам за пределами США также будут предложены различные льготы.

Данный шаг Microsoft связан с планами компании реструктурировать свои отделы продаж и маркетинга, а также сосредоточиться на развитии своих подразделений облачных вычислений, LinkedIn и игрового подразделения.