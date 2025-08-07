Microsoft призвала разработчиков драйверов перейти на любимый язык хакеров ради безопасности

В отличие от C/C++, Rust обеспечивает защиту от распространённых уязвимостей в памяти, таких как переполнение буфера, утечки и гонки данных, благодаря своей модели владения и проверкам на этапе компиляции.

Команда Surface уже внедрила Rust-драйверы в свои Copilot+ устройства, включая ноутбуки и планшеты с процессорами Intel Core Ultra и Snapdragon X Plus.

Для этого используется открытая платформа «windows-drivers-rs», созданная Microsoft. Она включает библиотеки, документацию и инструменты для написания драйверов Windows на Rust.

Microsoft продолжит развитие экосистемы: расширит поддержку типов драйверов, добавит новые функции и упростит переход с C/C++ за счёт безопасных абстракций. Также планируется сделать больше компонентов общедоступными через GitHub.

Компания подчёркивает, что переход на Rust позволит сделать драйверы безопаснее, надёжнее и проще в поддержке, а также повысит общий уровень защиты всей Windows-экосистемы.