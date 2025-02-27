Microsoft призвала смягчить ограничения на экспорт ИИ-чипов

Опубликовано 27 февраля 2025, 23:221 мин.
Microsoft призвала смягчить ограничения на экспорт ИИ-чиповКомпания опасается усиления Китая в сфере
Президент Microsoft Брэд Смит призвал администрацию Дональда Трампа пересмотреть ограничения на экспорт чипов, используемых для искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, жесткие правила могут подтолкнуть страны, такие как Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ, к сотрудничеству с Китаем в сфере передовых технологий.
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Речь идет о так называемом «правиле диффузии ИИ», введенном администрацией Джо Байдена. Оно делит страны на три категории и вводит ограничения на поставку чипов для дата-центров, обучающих модели искусственного интеллекта. Смит считает, что такие меры дают Китаю преимущество, поскольку он сможет распространять свои технологии так же, как это произошло с 5G-сетями.
Тем временем Трамп продолжает ужесточать торговую политику в отношении Китая. Он объявил о введении дополнительного 10% тарифа на китайский импорт. Также его команда рассматривает возможность дальнейшего усиления ограничений в полупроводниковой отрасли, чтобы затормозить развитие китайских технологий.