Microsoft призвала смягчить ограничения на экспорт ИИ-чипов

Речь идет о так называемом «правиле диффузии ИИ», введенном администрацией Джо Байдена. Оно делит страны на три категории и вводит ограничения на поставку чипов для дата-центров, обучающих модели искусственного интеллекта. Смит считает, что такие меры дают Китаю преимущество, поскольку он сможет распространять свои технологии так же, как это произошло с 5G-сетями.

Тем временем Трамп продолжает ужесточать торговую политику в отношении Китая. Он объявил о введении дополнительного 10% тарифа на китайский импорт. Также его команда рассматривает возможность дальнейшего усиления ограничений в полупроводниковой отрасли, чтобы затормозить развитие китайских технологий.