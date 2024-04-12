Microsoft проведет конференцию Build в мае. На ней покажут новые ИИ-возможности Windows

Ожидается, что на Build 2024 компания представит ряд новинок, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) для Windows. В частности, речь идет о развитии функций AI PC, инструмента Copilot, а также Windows on Arm.

Один из разделов конференции будет посвящен «Следующему поколению Windows на Arm». В рамках этой сессии, как предполагается, будут раскрыты детали использования NPU (нейропроцессоров) в системе, а также возможно, будут представлены новые разработки Qualcomm Snapdragon X.

Помимо этого, Microsoft планирует продемонстрировать «совершенно новые функции Windows AI», включая AI Explorer – «расширенную версию Copilot», которая призвана отличить AI PC от обычных компьютеров.

Ожидается, что ИИ станет одной из главных тем Build 2024, а Copilot – одной из главных звезд мероприятия.