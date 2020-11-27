Наука и технологии
Сегодня 15:01
Microsoft раскритиковали за функцию слежки за поведением сотрудников в обновленном Office 365
А ведь изначально нововведение должно было быть куда менее драконовским по отношению к обычным работникам
Обновленный Office 365 получил новую функцию, позволяющую работодателям следить за поведением сотрудников. Практически сразу же после релиза свежей версии программы, Microsoft подверглась жесткой критике со стороны сообщества и экспертов.
Так, например, изначально компания заявляла лишь о предоставлении своим корпоративным клиентам возможности “иметь представление о том, как работает их организация”, сообщает The Guardian. Но затем выяснилось, что технологический гигант дает менеджерам возможность просматривать информацию о поведении отдельных сотрудниках. Таким образом они могут находить тех, кто меньше участвует в групповых чатах, отправляет меньше электронных писем и реже проявляет прочую активность.
Одним из первых с критикой сложившейся ситуации выступил австралийский цифровой исследователь Волфи Кристл, после чего эксперта поддержали как пользователи Twitter, так и прочие специалисты отрасли.