Microsoft раскритиковали за функцию слежки за поведением сотрудников в обновленном Office 365

Так, например, изначально компания заявляла лишь о предоставлении своим корпоративным клиентам возможности “иметь представление о том, как работает их организация”, сообщает The Guardian. Но затем выяснилось, что технологический гигант дает менеджерам возможность просматривать информацию о поведении отдельных сотрудниках. Таким образом они могут находить тех, кто меньше участвует в групповых чатах, отправляет меньше электронных писем и реже проявляет прочую активность.

Одним из первых с критикой сложившейся ситуации выступил австралийский цифровой исследователь Волфи Кристл, после чего эксперта поддержали как пользователи Twitter, так и прочие специалисты отрасли.