Microsoft расширила контракты на возобновляемую энергию в Японии

Опубликовано 03 октября 2025, 23:151 мин.
Microsoft расширила контракты на возобновляемую энергию в ЯпонииНовые сделки заключены с компанией Shizen Energy
Microsoft подписала новые долгосрочные контракты на поставку солнечной энергии с японской компанией Shizen Energy. Речь идёт о трёх соглашениях сроком на 20 лет, которые увеличивают общий объём возобновляемой энергии, поставляемой Microsoft из этого источника, до 100 мегаватт.
© Ferra.ru
Проекты расположены в западных регионах Японии — Кюсю и Тюгоку. Один из них уже функционирует, а два других находятся на стадии строительства. Первая сделка Microsoft с Shizen была заключена в 2023 году, и с тех пор объём приобретённой чистой энергии увеличился в 18 раз.
Компания использует корпоративные соглашения о покупке энергии, чтобы сокращать выбросы углерода и декарбонизировать цепочки поставок. В 2024 году объём таких контрактов в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос на 51%, достигнув 10,3 гигаватт.