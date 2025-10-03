Microsoft расширила контракты на возобновляемую энергию в Японии

Проекты расположены в западных регионах Японии — Кюсю и Тюгоку. Один из них уже функционирует, а два других находятся на стадии строительства. Первая сделка Microsoft с Shizen была заключена в 2023 году, и с тех пор объём приобретённой чистой энергии увеличился в 18 раз.

Компания использует корпоративные соглашения о покупке энергии, чтобы сокращать выбросы углерода и декарбонизировать цепочки поставок. В 2024 году объём таких контрактов в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос на 51%, достигнув 10,3 гигаватт.