Наука и технологии
Опубликовано 06 мая 2025, 21:45
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Microsoft расширила соглашение с Stockholm Exergi по удалению углерода

Компания увеличила объемы на 50% для компенсации выбросов CO2
Microsoft увеличила объемы соглашения с шведской компанией Stockholm Exergi по приобретению кредитов на удаление углерода. Теперь компания будет закупать 5,08 миллиона тонн углекислого газа за 10 лет, что на 50% больше, чем первоначально планировалось. Это соглашение стало крупнейшим в своем роде в мире.
Microsoft расширила соглашение с Stockholm Exergi по удалению углерода

© Ferra.ru

В рамках обновленного соглашения Stockholm Exergi будет использовать технологию BECCS (биоэнергия с улавливанием и хранением углерода), чтобы улавливать углекислый газ, который будет временно храниться на заводе. Затем СО2 будет отправляться в Норвегию, где он будет надежно зафиксирован в горных породах под Северным морем. Этот процесс будет осуществляться в сотрудничестве с проектом Northern Lights, поддерживаемым такими компаниями, как Equinor, Shell и TotalEnergies.

Microsoft, один из крупнейших мировых покупателей кредитов на удаление углерода, активно использует эти сертификаты для компенсации своих выбросов парниковых газов. Stockholm Exergi, обеспечивающая отопление для Стокгольма, в этом году также приняла решение о запуске нового завода по удалению углерода стоимостью 13 миллиардов шведских крон, который станет важным шагом в борьбе с глобальным потеплением.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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