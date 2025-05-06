Microsoft расширила соглашение с Stockholm Exergi по удалению углерода

В рамках обновленного соглашения Stockholm Exergi будет использовать технологию BECCS (биоэнергия с улавливанием и хранением углерода), чтобы улавливать углекислый газ, который будет временно храниться на заводе. Затем СО2 будет отправляться в Норвегию, где он будет надежно зафиксирован в горных породах под Северным морем. Этот процесс будет осуществляться в сотрудничестве с проектом Northern Lights, поддерживаемым такими компаниями, как Equinor, Shell и TotalEnergies.

Microsoft, один из крупнейших мировых покупателей кредитов на удаление углерода, активно использует эти сертификаты для компенсации своих выбросов парниковых газов. Stockholm Exergi, обеспечивающая отопление для Стокгольма, в этом году также приняла решение о запуске нового завода по удалению углерода стоимостью 13 миллиардов шведских крон, который станет важным шагом в борьбе с глобальным потеплением.