Microsoft рассказала о финансовых проблемах компании, связанных с коронавирусом

Представители компании рассказали о том, что у Microsoft имеются определенные финансовые проблемы в связи с распространением коронавируса. Так, хоть компания и сообщила в январе, что в течение квартала она намерена заработать от 10,75 до 11,15 млрд долларов на продаже собственного программного обеспечения, на деле же ей вряд ли удастся достичь подобных показателей. Как рассказали в самой Microsoft, “цепочка поставок возвращается к нормальному состоянию медленнее, чем ожидалось”. Именно это заявление и ударило по стоимости акций компании, которые упали в цене на 2,05 доллара (1,2%) до 168,12 долларов.

Напомним, что ранее и другие компании заявили о том, что в связи с эпидемий коронавируса не смогут достичь намеченных ранее финансовых показателей. Слухи говорят о том, что та же Apple, при самом неудачном стечении обстоятельств, может перенести выпуск iPhone 12 с сентября на декабрь текущего года.