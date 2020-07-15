Microsoft рассказала обо всех отличиях нового поколения Xbox от предыдущего

По своей сути Velocity Architecture является ничем иным, как набором разработанных Microsoft технологий, призванных вместе способствовать ускорению и оптимизации обмена данными внутри Xbox Series X, чтобы консоль могла избежать эффекта “бутылочного горлышка”. В комплекс входят четыре основные части: кастомный SSD, система аппаратной декомпрессии данных, улучшенное API для обращения к данным на диске, а также система, отвечающая за рациональную подгрузку текстур в оперативную память.

По словам самой Microsoft, Velocity Architecture даст разработчикам игр куда большую свободу, чем у них была раньше, в том числе и при создании новых проектов с большими и детализированными мирами и локациями. Так, например, экраны загрузки уйдут в прошлое, в то время как системы мгновенного перемещения будут по-настоящему мгновенными, без экрана ожидания.

С полным перечнем новшеств, которые принесет внедрение данной технологии в Xbox Series X, вы можете ознакомиться пройдя в официальный блог Microsoft. Стоит лишь отметить, что, вполне вероятно, у создателей Xbox есть чем ответить Sony с их быстрым SSD в PlayStation 5.