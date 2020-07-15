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Microsoft рассказала обо всех отличиях нового поколения Xbox от предыдущего

В общем-то, Xbox Series X обещает оказаться очень прорывным устройством
Microsoft рассказала обо всех отличиях нового поколения Xbox от предыдущего. Комплекс мер по улучшению консоли получил название Velocity Architecture.

По своей сути Velocity Architecture является ничем иным, как набором разработанных Microsoft технологий, призванных вместе способствовать ускорению и оптимизации обмена данными внутри Xbox Series X, чтобы консоль могла избежать эффекта “бутылочного горлышка”. В комплекс входят четыре основные части: кастомный SSD, система аппаратной декомпрессии данных, улучшенное API для обращения к данным на диске, а также система, отвечающая за рациональную подгрузку текстур в оперативную память.

По словам самой Microsoft, Velocity Architecture даст разработчикам игр куда большую свободу, чем у них была раньше, в том числе и при создании новых проектов с большими и детализированными мирами и локациями. Так, например, экраны загрузки уйдут в прошлое, в то время как системы мгновенного перемещения будут по-настоящему мгновенными, без экрана ожидания.

С полным перечнем новшеств, которые принесет внедрение данной технологии в Xbox Series X, вы можете ознакомиться пройдя в официальный блог Microsoft. Стоит лишь отметить, что, вполне вероятно, у создателей Xbox есть чем ответить Sony с их быстрым SSD в PlayStation 5.

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