Microsoft рассказала, от каких старых функций ей пришлось избавиться в свежем обновлении Windows 10

В целом, компании не пришлось лишать операционную систему огромного числа различных функций, но те, что она все же “вырезала”, сложно назвать жизненно необходимыми.

Так, пожалуй, самой популярной из них является Windows To Go — с ее помощью пользователи могли загружать Windows 10 непосредственно с USB-накопителя. Впервые функция дебютировала еще в Windows 8, а ее официальная поддержка длилась до Windows 10 October 2018 Update. В прошлом же году Microsoft признала ее устаревшей.

Еще одним “избавлением” можно назвать удаление встроенных приложений Messaging и Mobile plans во всех версиях Windows 10 — теперь они доступны по-умолчанию лишь на устройства, в которых имеется поддержка мобильной связи. В общем-то, решение кажется вполне логичным, так как то же приложение Messaging сложно было назвать жизненно необходимым после “смерти” Windows 10 Mobile.

К слову, важным изменением в отношении Microsoft к “компоновке” Windows 10 является то, что теперь WordPad, Notepad и Paint являются опциональными приложениями, то есть теперь любой желающий может удалить их из операционной системы.