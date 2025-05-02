Microsoft разместит ИИ-модель Grok Илона Маска на платформе Azure

Microsoft активно развивает бизнес Azure AI Foundry, уже сотрудничая с различными ИИ-лабораториями, которые конкурируют с её партнёром OpenAI. Например, недавно компания разместила модель R1 от китайского стартапа DeepSeek, что произошло значительно быстрее, чем обычно для Microsoft. В связи с этим, генеральный директор компании, Сатья Наделла, активно продвигает идею размещения Grok на платформе, стремясь сделать Microsoft ведущим провайдером хостинга для популярных и новых ИИ-моделей.

Ожидается, что Grok будет доступен для использования в приложениях, но остается неясным, будет ли у Microsoft эксклюзив на размещение этой модели, или другие облачные провайдеры, такие как Amazon, смогут также предложить ее своим клиентам.