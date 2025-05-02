Microsoft разместит ИИ-модель Grok Илона Маска на платформе Azure

Опубликовано 02 мая 2025, 16:491 мин.
Microsoft разместит ИИ-модель Grok Илона Маска на платформе AzureКомпания ведет переговоры с xAI
Microsoft готовится разместить ИИ-модель Grok, разработанную стартапом Илона Маска xAI, на своей облачной платформе Azure. В последние недели компания обсуждала детали с xAI, планируя предложить модель разработчикам и своим собственным командам через сервис Azure AI Foundry. Эта платформа предоставляет доступ к инструментам и моделям ИИ, помогая разработать приложения и агенты на базе искусственного интеллекта.
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Microsoft активно развивает бизнес Azure AI Foundry, уже сотрудничая с различными ИИ-лабораториями, которые конкурируют с её партнёром OpenAI. Например, недавно компания разместила модель R1 от китайского стартапа DeepSeek, что произошло значительно быстрее, чем обычно для Microsoft. В связи с этим, генеральный директор компании, Сатья Наделла, активно продвигает идею размещения Grok на платформе, стремясь сделать Microsoft ведущим провайдером хостинга для популярных и новых ИИ-моделей.
Ожидается, что Grok будет доступен для использования в приложениях, но остается неясным, будет ли у Microsoft эксклюзив на размещение этой модели, или другие облачные провайдеры, такие как Amazon, смогут также предложить ее своим клиентам.