Microsoft разработала складную компьютерную мышь будущего

О новом устройстве стало известно из материала издания WindowsUnited. Согласно обнародованным данным, мышь получила арочную форму. Исходя из схематического изображения грядущей мыши, внешне она похожа на мышь Arc. Также по данной картине можно увидеть, что в мышь интегрирован шарнир, который позволит складываться манипулятору таким образом, чтобы пользователю было удобно его транспортировать.

Отметим, что компания подала на регистрацию данный патент еще в марте текущего года, однако лишь сейчас его опубликовали. По мнению авторов, все говорит о том, что на данный момент мышь уже реализуется и в скором времени может быть официальном представлена компанией.