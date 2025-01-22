Microsoft разрешила OpenAI использовать облачные сервисы конкурентов

Опубликовано 22 января 2025, 16:411 мин.
Microsoft разрешила OpenAI использовать облачные сервисы конкурентовНовое соглашение
Microsoft изменила условия сотрудничества с OpenAI, предоставив стартапу возможность использовать облачные сервисы других провайдеров. Ранее OpenAI могла работать исключительно на платформе Microsoft Azure, но теперь ограничения сняты, если Microsoft сама не заинтересована в предоставлении этих услуг.
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Соглашение между компаниями, рассчитанное до 2030 года, дает Microsoft право первого выбора, когда OpenAI нуждается в вычислительных мощностях для обучения и работы своих моделей. Это означает, что Microsoft сможет предложить свои услуги в первую очередь, прежде чем OpenAI обратиться к конкурентам.
Этот шаг следует за исключением, сделанным в прошлом году, когда OpenAI было разрешено разово воспользоваться облачными мощностями Oracle. Теперь же компании закрепили возможность широкой кооперации OpenAI с другими провайдерами на постоянной основе.
Кроме того, OpenAI получила разрешение развивать собственные облачные мощности, которые будут использоваться для исследований и обучения моделей.