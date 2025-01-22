Microsoft разрешила OpenAI использовать облачные сервисы конкурентов

Соглашение между компаниями, рассчитанное до 2030 года, дает Microsoft право первого выбора, когда OpenAI нуждается в вычислительных мощностях для обучения и работы своих моделей. Это означает, что Microsoft сможет предложить свои услуги в первую очередь, прежде чем OpenAI обратиться к конкурентам.

Этот шаг следует за исключением, сделанным в прошлом году, когда OpenAI было разрешено разово воспользоваться облачными мощностями Oracle. Теперь же компании закрепили возможность широкой кооперации OpenAI с другими провайдерами на постоянной основе.

Кроме того, OpenAI получила разрешение развивать собственные облачные мощности, которые будут использоваться для исследований и обучения моделей.