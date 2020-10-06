Наука и технологии
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Microsoft решила купить Nokia во второй раз
Напомним, что это происходило и в 2013 году
Напомним, что еще в 2013 году компании Nokia и Microsoft объявили о том, что последняя купит подразделение Devices & Services финского производителя. Сейчас же, как выяснилось, американская компания решила купить Nokia во второй раз.
Об этом, ссылаясь на мнение экспертов, пишет издание Forbes. По данным авторов, больше всего американскую компанию интересует сетевое подразделение Nokia. Эта покупка сможет для Microsoft стать альтернативой 5G-оборудованию китайской Huawei.
Microsoft действительно заинтересовалась телекоммуникационным пространством. В этом году мы уже стали свидетелями двух приобретений, сделанных ею Metaswitch и Affirmed Networks, которые связаны с получением опыта в области 5G и телекоммуникаций и некоторыми контактами в отрасли. Мы считаем, что Nokia может стать потенциальной целью для кого-то вроде Microsoft.
Издание отмечает, что помешать Microsoft приобрести Nokia может компания Intel, за которой тоже был замечен интерес в сфере 5G.