Microsoft решила купить Nokia во второй раз

Microsoft действительно заинтересовалась телекоммуникационным пространством. В этом году мы уже стали свидетелями двух приобретений, сделанных ею Metaswitch и Affirmed Networks, которые связаны с получением опыта в области 5G и телекоммуникаций и некоторыми контактами в отрасли. Мы считаем, что Nokia может стать потенциальной целью для кого-то вроде Microsoft.

Кестера Манна Руководитель CCS Insight