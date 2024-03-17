Microsoft решила «поболтать» с ЕС о доминировании Google на рынке генеративного ИИ

В своём отчёте Microsoft упоминает Google, называя конкурента «вертикально интегрированной» компанией, которая может позволить себе поддерживать поисковую систему мирового уровня и собирать множество данных о пользователях с помощью десятков метрических систем «на все случаи жизни».

Но самое важное — сфера ИИ. В отчёте Microsoft прямо указано, что Google доминирует на рынке ИИ. Разумеется, в первую очередь по сравнению с Microsoft. К тому же своеобразная претензия и опасения Microsoft связаны с голосовым помощником Google Assistant.

Кроме того, «благодаря» Google многие сайты уже в ближайшем будущем совокупно могут потерять порядка $2 млрд в силу того, что Google владеет таким поисковым инструментом на основе ИИ, как Google Search Generative Experience. Эта система позволяет генерировать текстовые ответы на поисковые запросы Google для того, чтобы не переходить по ссылкам и сразу получать информацию.

Прошлась Microsoft и по Apple, подчеркнув, что у компании есть ИИ-ассистент Siri и многие другие сервисы, обуславливающие лидирование на рынке.