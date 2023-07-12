Microsoft — слабое звено: китайские хакеры взломали почтовые ящики правительства США через дыру в сервисе компании

Microsoft — слабое звено: китайские хакеры взломали почтовые ящики правительства США через дыру в сервисе компанииВроде как атака оказалась не слишком серьёзной
Китайские хакеры успешно взломали несекретные почтовые ящики, принадлежащие правительственным учреждениям США, используя уязвимость в облачной службе Microsoft.
Участники хакерской группировки Storm-0558 смогли получить доступ примерно к 25 организациям, включая государственные учреждения, в ходе специально спланированной кибератаки, направленной на шпионаж и кражу данных.
Официальные источники заявили, что проблема была обнаружена ещё в июне. И хоть атака не затронула секретные правительственные системы, она вызвала серьёзную озабоченность в отношении информационной безопасности внутри Microsoft.
Отметим, что редмондская корпорация уже сообщила об успешном ограничении нежелательных последствий атаки и завершении ликвидации уязвимости для затронутых пользователей.
Важно отметить, что почтовые ящики, принадлежащие сотрудникам Пентагона и разведывательных ведомств, не были скомпрометированы.