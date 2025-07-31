Microsoft случайно раскрыла GPT-5 раньше времени в своем Copilot

Microsoft случайно раскрыла GPT-5 раньше времени в своем CopilotЖдем релиза в августе
Упоминания GPT-5 были замечены в веб-версии Copilot — в разделе, описывающем «умный режим», который автоматически выбирает наиболее подходящую ИИ-модель в зависимости от задачи.
Этот функционал уже тестируется как в потребительской, так и в корпоративной версии Microsoft 365 Copilot.
Хотя в интерфейсе GPT-5 пока не фигурирует явно, инсайдеры уверены: Microsoft готовит почву для его скорого запуска. Аналогичная ситуация произошла с GPT-4 — тогда Bing начал использовать модель за шесть недель до её официального релиза.
Ожидается, что GPT-5 будет объединённой «магической» моделью с интеллектуальной маршрутизацией запросов, избавляя пользователей от необходимости вручную выбирать нужный движок.
Это также согласуется с обещанием главы OpenAI Сэма Альтмана упростить использование ИИ.