Microsoft случайно раскрыла GPT-5 раньше времени в своем Copilot

Упоминания GPT-5 были замечены в веб-версии Copilot — в разделе, описывающем «умный режим», который автоматически выбирает наиболее подходящую ИИ-модель в зависимости от задачи.

Этот функционал уже тестируется как в потребительской, так и в корпоративной версии Microsoft 365 Copilot.

Хотя в интерфейсе GPT-5 пока не фигурирует явно, инсайдеры уверены: Microsoft готовит почву для его скорого запуска. Аналогичная ситуация произошла с GPT-4 — тогда Bing начал использовать модель за шесть недель до её официального релиза.

Ожидается, что GPT-5 будет объединённой «магической» моделью с интеллектуальной маршрутизацией запросов, избавляя пользователей от необходимости вручную выбирать нужный движок.

Это также согласуется с обещанием главы OpenAI Сэма Альтмана упростить использование ИИ.