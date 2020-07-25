Microsoft сменит оформление на всех устройствах с Windows 10 уже в 2020 году

По крайней мере, именно об этом говорит интернет-инсайдер, опубликовавший соответствующий пост, который цитировал китайский ресурс MyDrivers. Стоит отметить, что речь идет как минимум о внедрении обновленного меню Пуск, которое уже сегодня появилось в сборке Windows 10 Build 19042.421, представленной в канале Insider Beta channel.

Отметим, что новый дизайн меню Пуск включает в себя более прозрачные плитки, а также более явные цветовые акценты, настраиваемые пользователями. Напомним, что уже в ближайшее время в Windows 10 ожидается изменение стоковых иконок на более минималистичные и соответствующие так называемому Fluent-дизайну.