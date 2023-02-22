Microsoft снимет ряд введённых ограничений с поисковика Bing

Это было связано с многочисленными сообщениями о злоупотреблениях этой технологией со стороны пользователей. По итогу участники программы тестирования поисковой системы столкнулись с ограничениями на длину диалогов и количество сессий в день.

Разумеется, это вызвало волну возмущений со стороны общественности. И Microsoft была вынуждена расширить возможности программы. Сейчас разработчик тестирует новую опцию, которая позволяет пользователям изменять тон чата, предлагая три варианта: «Точный», «Творческий» и «Сбалансированный».

Напомним, что не так давно свой аналог ChatGPT представила и Google. Компания назвала его Bart. Правда, широкая общественность до сих пор лишена доступа к нему.