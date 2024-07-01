Microsoft снова обвинила «русских хакеров» в проблемах своих систем безопасности

Тогда хакерская группировка Midnight Blizzard, которую связывают с Россией, взломала и выкрала «небольшой процент» учётных записей сотрудников. Хакеры смогли внедрить в систему эксплойт через компьютер сотрудника. Компания тогда даже была вовлечена в скандал в Комитете по информационной безопасности Палаты представителей Конгресса: президенту Microsoft поставили на вид ненадёжность систем безопасности компании.

Теперь же Microsoft начала рассылать уведомления клиентам, которые переписывались с сотрудниками, чьи учётные записи впоследствии выкрали хакеры. Этих пользователей предупреждают о возможной краже их конфиденциальной информации.

Разумеется, во всём Microsoft обвиняет хакеров, обходя молчанием недостаточную безопасность своих решений. Масштаб проблемы в компании нехотя, но признают, хотя и не уточняют количество пострадавших.