Microsoft снова уволила сотни сотрудников на фоне инвестиций в ИИ

По данным источников, на этот раз под увольнение попали более 300 работников. Представители Microsoft пояснили, что это продолжение мер по структурной перестройке, направленной на адаптацию к меняющимся условиям рынка.

Хотя точные должности уволенных сотрудников не раскрываются, в предыдущую волну сокращений пострадали в основном программисты и технические специалисты. Общая численность персонала Microsoft на июнь 2024 года составляла около 228 000 человек, более половины из которых работают в США.

Все это происходит на фоне активных инвестиций Microsoft в искусственный интеллект. Компания и ее конкуренты активно внедряют ИИ-инструменты, позволяющие автоматизировать процессы и сократить затраты. Например, использование ИИ в разработке кода позволяет ускорить создание программного обеспечения и, как следствие, уменьшить потребность в найме новых сотрудников.