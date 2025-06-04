Наука и технологии
Опубликовано 04 июня 2025, 03:45
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Microsoft снова уволила сотни сотрудников на фоне инвестиций в ИИ

Компания продолжает сокращения ради оптимизации
Microsoft уволила еще несколько сотен сотрудников спустя всего месяц после масштабного сокращения штата, в рамках которого было сокращено около 6 000 человек. Об этом стало известно из официального уведомления, поданного в штате Вашингтон.
Microsoft снова уволила сотни сотрудников на фоне инвестиций в ИИ

© Ferra.ru

По данным источников, на этот раз под увольнение попали более 300 работников. Представители Microsoft пояснили, что это продолжение мер по структурной перестройке, направленной на адаптацию к меняющимся условиям рынка.

Хотя точные должности уволенных сотрудников не раскрываются, в предыдущую волну сокращений пострадали в основном программисты и технические специалисты. Общая численность персонала Microsoft на июнь 2024 года составляла около 228 000 человек, более половины из которых работают в США.

Все это происходит на фоне активных инвестиций Microsoft в искусственный интеллект. Компания и ее конкуренты активно внедряют ИИ-инструменты, позволяющие автоматизировать процессы и сократить затраты. Например, использование ИИ в разработке кода позволяет ускорить создание программного обеспечения и, как следствие, уменьшить потребность в найме новых сотрудников.