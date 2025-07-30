Microsoft сохранит доступ к технологиям OpenAI даже после достижения AGI

В текущем контракте между сторонами прописано, что при достижении уровня так называемого общего искусственного интеллекта (AGI) Microsoft утратит часть прав на использование технологий OpenAI. Новое соглашение призвано изменить этот пункт и закрепить за Microsoft возможность продолжать работу с ИИ даже после того, как стартап сочтёт свою миссию выполненной.

Обсуждение условий продолжается уже несколько месяцев. Генеральные директора двух компаний — Сэм Альтман и Сатья Наделла — обсуждали эти вопросы на конференции в штате Айдахо. Хотя переговоры проходят в конструктивном ключе, окончательное решение ещё не принято и могут возникнуть новые сложности.