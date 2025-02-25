Microsoft сократил аренду дата-центров для ИИ в США

Этот шаг вызывает вопросы о том, насколько Microsoft уверена в долгосрочном спросе на облачные сервисы для ИИ. Компания ранее заявляла, что планирует потратить 80 миллиардов долларов в текущем финансовом году на развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта. В конце января глава корпорации Сатья Наделла подтвердил необходимость масштабных инвестиций для удовлетворения растущего спроса.

Несмотря на отмену части арендных соглашений, Microsoft настаивает, что ее планы по развитию инфраструктуры остаются неизменными. В официальном заявлении компания подчеркнула, что продолжает активно расширять мощности по всему миру, но может корректировать стратегию в отдельных регионах.

Аналитики TD Cowen отмечают, что Microsoft, возможно, столкнулась с избыточным объемом мощностей, а также переориентирует часть инвестиций с международного рынка на американский. Это может означать замедление темпов развития в других странах.