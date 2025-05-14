Microsoft сократит 6 тысяч сотрудников по всему миру

В Microsoft пояснили, что таким образом стремятся сократить управленческие уровни и адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка. По данным на июнь 2024 года, в компании работали около 228 тысяч человек.

Примерно 2 тысячи увольнений затронут штаб-квартиру компании в Редмонде, штат Вашингтон. Уведомление о сокращениях было подано в местные органы власти, и их начало запланировано на 13 июля.

Компания регулярно пересматривает структуру персонала, перераспределяя ресурсы в приоритетные направления. В прошлом году Microsoft уже увольняла 10 тысяч сотрудников, включая команды, занятые в разработке гарнитур и других аппаратных продуктов.

Одной из причин текущих сокращений стали высокие расходы на создание дата-центров, обеспечивающих работу облачного сервиса Azure и ИИ-решений. В этом финансовом году компания планирует потратить на них около 80 миллиардов долларов.