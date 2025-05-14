Наука и технологии
Опубликовано 14 мая 2025, 12:51
1 мин.

Microsoft сократит 6 тысяч сотрудников по всему миру

Увольнения затронут и штаб-квартиру в США
Корпорация Microsoft объявила о планах сократить около 6 тысяч сотрудников — менее 3% от общего числа работников компании. Сокращения коснутся разных стран, должностей и подразделений, включая дочернии компании.
Microsoft сократит 6 тысяч сотрудников по всему миру

© Ferra.ru

В Microsoft пояснили, что таким образом стремятся сократить управленческие уровни и адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка. По данным на июнь 2024 года, в компании работали около 228 тысяч человек.

Примерно 2 тысячи увольнений затронут штаб-квартиру компании в Редмонде, штат Вашингтон. Уведомление о сокращениях было подано в местные органы власти, и их начало запланировано на 13 июля.

Компания регулярно пересматривает структуру персонала, перераспределяя ресурсы в приоритетные направления. В прошлом году Microsoft уже увольняла 10 тысяч сотрудников, включая команды, занятые в разработке гарнитур и других аппаратных продуктов.

Одной из причин текущих сокращений стали высокие расходы на создание дата-центров, обеспечивающих работу облачного сервиса Azure и ИИ-решений. В этом финансовом году компания планирует потратить на них около 80 миллиардов долларов.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
Тег:
#Microsoft