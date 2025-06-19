Microsoft сократит тысячи сотрудников на фоне инвестиций в ИИ

Опубликовано 19 июня 2025, 14:391 мин.
Microsoft сократит тысячи сотрудников на фоне инвестиций в ИИБольше всего уволенных ожидается в отделах продаж
Microsoft планирует масштабные увольнения, которые, по данным источников Bloomberg, затронут тысячи сотрудников. В первую очередь изменения коснутся отделов продаж, однако сокращения могут произойти и в других подразделениях.
© Ferra.ru
Решение принято на фоне активного инвестирования компании в развитие искусственного интеллекта (ИИ). Microsoft нацелена на укрепление своих позиций в этой области, поскольку ИИ становится ключевым направлением для технологических компаний, стремящихся сохранять конкурентоспособность.
Увольнения ожидаются после завершения финансового года Microsoft. Однако точные сроки и масштабы изменений еще могут измениться. В самой компании пока от комментариев отказались.
Это не первые кадровые изменения за последние месяцы. В мае Microsoft уже сократила около 6 тысяч сотрудников. В общей сложности на июнь прошлого года численность персонала составляла 228 тысяч человек.