Microsoft сократит тысячи сотрудников на фоне инвестиций в ИИ

Решение принято на фоне активного инвестирования компании в развитие искусственного интеллекта (ИИ). Microsoft нацелена на укрепление своих позиций в этой области, поскольку ИИ становится ключевым направлением для технологических компаний, стремящихся сохранять конкурентоспособность.

Увольнения ожидаются после завершения финансового года Microsoft. Однако точные сроки и масштабы изменений еще могут измениться. В самой компании пока от комментариев отказались.

Это не первые кадровые изменения за последние месяцы. В мае Microsoft уже сократила около 6 тысяч сотрудников. В общей сложности на июнь прошлого года численность персонала составляла 228 тысяч человек.